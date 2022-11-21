Один з мобілізованих в Росії відмовився воювати: йому на плацу заламали руки поліцейські

Російські мобілізовані відмовляються воювати. У Росії вирішили публічно їх покарати.

Зокрема, у мережі поширили ролик, де один мобілізований відмовився воювати. Його викликали зі строю повідомили про заведення кримінальної справи, пише 24 канал.

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Окупанти влаштували ціле шоу

Потім до нього вибігли двоє поліцейських. Вони заламали йому руки та принизливо провели перед строєм. Потім його обшукали та штовхнули в автомобіль.

Ще в одного "мобіка" вистачило сміливості заявити про те, що він відмовляється воювати. З ним зробили теж саме. Всі інші мовчи стояли та спостерігали за цим шоу.

Як у Росії карають мобілізованих, які відмовляються воювати: відео

Коли був знятий ролик – невідомо. Також незрозуміло, як звати цих військовослужбовців. На відео наче чути, що їхні прізвища "Селіванів" та "Дягтерєв", однак це не точно.

Росія може продовжити мобілізацію взимку

Кремль планує провести другу хвилю мобілізації. зазначають, що Путін на весну він хоче мати близько 500 тисяч мобілізованих, а загалом планує зібрати 1 мільйон 200 тисяч військових.

Також інформують про те, що всередині російської армії наростає напруження, яке виливається у конфлікти. У Росії наближається ситуація 1917 року, коли російські військові вилізли з окопів, повалили лінію фронту і почали вішати, розстрілювати й вбивати командирів. У російській історії це називається словом "смута".

Попередні аналізи ISW підтверджують оцінку того, що МО Росії не має можливостей або ресурсів для проведення майбутньої загальної мобілізації.

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