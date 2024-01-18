Покращують дисципліну: в ISW пояснили, чому в Росії офіцерів засуджують до тюремних термінів

Військове командування країни-агресора продовжує засуджувати своїх офіцерів у справах, пов'язаних з ударами ЗСУ. У Росії таким чином сподіваються покращити ситуацію з дисципліну в армії.

Про це ідеться в актуальному звіті Інституту вивчення війни (ISW). За даними аналітиків, за останні кілька місяців у суді до реальних термінів було засуджено кількох росіян, які нібито зловживали службовим становищем і були помічені в корупції.

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Реальні тюремні терміни для офіцерів

Другий Західний окружний військовий суд Москви 16 січня засудив ексначальника морського відомства Росгвардії, полковника Сергія Волкова до 6 років позбавлення волі.

Той нібито постачав неякісні радіолокаційні системи для охорони Керченського мосту в окупованому Криму, які мали захистити об'єкти від атак українських безпілотників.

Суд визнав Волкова винним у "зловживанні службовим становищем, що спричинило тяжкі наслідки" за участь в корупційній схемі на суму 400 мільйонів рублів (4,5 мільйона доларів). Саме таку суму нібито заплатив полковник за дві радіолокаційні системи І оскільки, ті не змогли належним чином захистити об'єкти від атак українських дронів, винний він.

Інші випадки "дисциплінування"

У ISW також повідомили, що 6 грудня 2023 року другий Західний окружний військовий суд оголосив вирок двом російським офіцерам ППО за недбалість у недопущенні удару ЗСУ по території Росії.

А ще раніше кремлівська влада затримала командувача 1-ю армією ППО спеціального призначення за звинуваченнями в корупції та хабарництві. Імовірно через те, що він не запобіг ударам безпілотників по "Москва-Сіті", які стались в липні та серпні 2023 року.

. У такий спосіб російське військове командування, ймовірно, хоче створити прецедент для російської армії щодо можливого покарання за неспроможність відвернути удари ЗСУ по важливих цілях. вважають аналітики.

"Причому не має значення, чи ці офіцери порушили російські правила несення бойового чергування, чи невиконання ними службових обов'язків побічно пов'язують із корупційними схемами", – йдеться у звіті.