У російських окупантів почалась тривожність на оперативному рівні

Після заяви про зниження військової активності під Києвом та на Півночі, очікувано почалась перегрупування військ окупантів.

На станції Речиці в Білорусі на платформи грузили РСЗВ "Смерч" та "Ураган". Всі машини брудні, виведені з України. Поїхали на схід. Або до нас, або в зону ООС. Все одно до нас. Замість них, вони, з тієї ж Речиці, перекинули в сторону Гомеля пів десятка інженерних систем дистанційного мінування "Зємлєдєліє".

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Окупанти змінюють тактику

Заходять в глуху оборону. Такі ж системи вони використовували навколо Харкова.

Окупанти отримали по зубах в ближньому пригороді Харкова і не тільки. В селі Донецьке Ізюмского району теж окупантам непереливки.

А ще, командування окупантів очікує наступ на Куп'янськ, після якого ми (за їх думкою) будем розвивати наступ далі. Воно, звісно, буде таке, але чому вони вирішили про це в короткій перспективі не ясно.

Загадкова руська тривожність

Взагалі у окупантів почалась тривожність на оперативному рівні. Після вибуху в Бєлгороді від "чєловєческого фактора", щось там їм наснилося, почали масово мінувати підступи до Журавлівки (Бєлгородська область) та будувати там навкруги якісь укріплення.

Чекають на те, що ми будемо переносити російську військову спецоперацію на території Росії. Правильно чекають.

Харків тримає стрій

Харків вночі почали рівняти з землею. На порядок потужніші ракетні удари.

Прорідили доволі успішно роботою ППО. Але щось таки прорвалося. І цього щось, дуже багато. Авіацію знову задіяли. Кажуть, збили якийсь літак, але поки не бачив офіційних підтверджень.

Так що, судячи з усього, вони вже почали зміну напрямків докладання зусиль, підсилюючи удари на сході. При чому дуже панічно очікуючи нашого наступу на Куп'янськ і Бєлгородську область.

#Save Ukraine – дивіться звернення Президента Зеленського: