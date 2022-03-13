У російських пілотів – часто несправні крісла-катапульти

Раніше повідомляли, що в російських пілотів часто бувають недоукомплектовані парашути. Тепер українські військові помітили ще одну річ – трапляються у бомбардувальниках і несправні крісла-катапульти.

Таку практично закономірність помітили військові спеціалісти ЗСУ. Вони оглядали більшість збитих літаків та гелікоптерів Росії.

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Несправності виявили у кріслах-катапультах

Саме тоді фахівці і зауважили несправності катапульти. Саме завдяки кріслу-катапульті можна швидко евакуювати під час аварійної ситуації екіпаж гелікоптера або літака.

Це означає, що крісло "вистрілює" разом з пілотом з допомогою стисненого повітря, порохового заряду, ракетної системи. Після цього крісло автоматично відкидається і пілот приземляється з парашутом.

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Фахівці припускають, що причина того, що російські пілоти часто гинуть – саме неспрацювання катапульти. До цього може призвести і неправильно укладений парашут.