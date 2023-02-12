"Крим – це Україна": на пропагандистському сайті з'явилася правда про війну Росії
Пропагандистське видання "Комсомольська правда" несподівано опублікувало правду про війну Росії проти України. У своїх публікаціях журналісти засудили вторгнення країни-окупантки.
Однак згодом правдиві публікації на сайті видання видалили. Про це пишуть російські ЗМІ, інформує 24 Канал.
До речі Російські пропагандисти фантазують, що Leopard 2 вже в Україні
РосЗМІ оприлюднили правду про війну
Так, заголовки у відповідних матеріалах були такі:
- "Крим – Україна. Росія зобов'язана повернути півострів"
- "Росія стала жертвою окупації путінським режимом"
- "Російська Федерація вчинила злочини в Бучі, Ізюмі та Гостомелі"
- "Кремлівський режим випустив ув'язнених зі зброєю"
- "Мир не настає через Путіна: Зеленський підписав указ про заборону на переговори особисто з Путіним"
- "Тортури над Навальним: як у російських в'язницях поводяться з політв'язнями"
Публікації на сайті "Комсомольської правди" / Скриншот
До того ж публікації починалися зі слів: "Матеріал не узгоджений з редакцією "Комсомольської правди", спрямований на викриття брехні кремлівського режиму на чолі з кривавим диктатором Путіним і його зграї цинічних злодіїв при владі, які вчинили геноцид мирного народу в Україні".
Як виявилось, що ці матеріали публікував редактор "Комсомольської правди" Володимир Романенко. Він заявив, що проти війни в Україні й у вересні 2022 року погодився працювати у виданні, бо йому були потрібні гроші.
Згодом випускова редакторка Володимира заблокувала його у телеграмі.
Для мене такий крок – це стрибок у безодню. Я шукаю якусь роботу, накопичень особливо не залишилося. Але сприймаю це як спокуту провини. Залишитися без роботи – як на мене, співмірна плата за те, що я брехав. Прошу вибачення у жителів України за те, що брав участь у всьому цьому. Моє висловлювання – про те, що і в пропаганді є люди, які ще чинять опір,
– сказав журналіст.
Він сподівається, що співробітники інших прокремлівських ЗМІ помітять його вчинок.
Брехня пропагандистів
- Нещодавно стало відомо, що російські пропагандисти говорять, що використовують комплекси "Маркер" на Донбасі. Однак це не відповідає дійсності. Відповідне відео поширив Боріс Рожін – на ньому зображений прототип роботехнічого комплексу, який розробляє "фонд перспективних досліджень" при уряді Росії.
- До того ж ворог вже волає, що щонайменше 2 танки Leopard "помітили" в Миколаївській області. За словами пропагандистів, тягачі зі зброєю рухалися в напрямку бронетанкового заводу. Цю інформацію вже спростували.