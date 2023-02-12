"Крим – це Україна": на пропагандистському сайті з'явилася правда про війну Росії

Пропагандистське видання "Комсомольська правда" несподівано опублікувало правду про війну Росії проти України. У своїх публікаціях журналісти засудили вторгнення країни-окупантки.

Однак згодом правдиві публікації на сайті видання видалили. Про це пишуть російські ЗМІ, інформує 24 Канал.

До речі Російські пропагандисти фантазують, що Leopard 2 вже в Україні

РосЗМІ оприлюднили правду про війну

Так, заголовки у відповідних матеріалах були такі:

"Крим – Україна. Росія зобов'язана повернути півострів"

"Росія стала жертвою окупації путінським режимом"

"Російська Федерація вчинила злочини в Бучі, Ізюмі та Гостомелі"

"Кремлівський режим випустив ув'язнених зі зброєю"

"Мир не настає через Путіна: Зеленський підписав указ про заборону на переговори особисто з Путіним"

"Тортури над Навальним: як у російських в'язницях поводяться з політв'язнями"



Публікації на сайті "Комсомольської правди" / Скриншот

До того ж публікації починалися зі слів: "Матеріал не узгоджений з редакцією "Комсомольської правди", спрямований на викриття брехні кремлівського режиму на чолі з кривавим диктатором Путіним і його зграї цинічних злодіїв при владі, які вчинили геноцид мирного народу в Україні".

Як виявилось, що ці матеріали публікував редактор "Комсомольської правди" Володимир Романенко. Він заявив, що проти війни в Україні й у вересні 2022 року погодився працювати у виданні, бо йому були потрібні гроші.

Згодом випускова редакторка Володимира заблокувала його у телеграмі.

Для мене такий крок – це стрибок у безодню. Я шукаю якусь роботу, накопичень особливо не залишилося. Але сприймаю це як спокуту провини. Залишитися без роботи – як на мене, співмірна плата за те, що я брехав. Прошу вибачення у жителів України за те, що брав участь у всьому цьому. Моє висловлювання – про те, що і в пропаганді є люди, які ще чинять опір,

– сказав журналіст.

Він сподівається, що співробітники інших прокремлівських ЗМІ помітять його вчинок.

Брехня пропагандистів