Російським та білоруським дипломатам заборонили навіть заходити до Європарламенту

Дипломатам з Росії та Білорусі заборонили вхід до будівель Європарламенту. Там немає місця для агресорів.

Рішення діє від сьогодні. Про це повідомила голова парламенту Роберта Мецола.

Важливо Висновок щодо заявки України на членство в ЄС буде протягом кількох місяців, – Зеленський

У Будинку демократії немає місця тим, хто прагне зруйнувати демократичний лад,

– наголосила Мецола.

Нагадаємо, що напередодні Росію офіційно вигнали з Ради Європи. Крім того, Рада призупинила відносини з Білоруссю. Все тому, що Мінськ бере активну участь у війні проти України.