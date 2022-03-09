Російським льотчикам навмисно неправильно укладають парашути, – українська розвідка

Путін відправляє своїх військових на вірну в смерть в Україні. Черговим підтвердженням цієї тези є оснащення, яке мають російські загарбники.

Розвідка вивчає уламки збитих російських літаків

Українська армія збиває літаки орди. Хоча пілотам вдається катапультуватися, вони все одно не виживають.

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Причина в тому, що їх парашути не розкриваються. Один з таких випадків був зафіксований на Херсонщині.

В українській розвідці розповіли, що днями системою ППО було збито російський літак Су-27. Там підтвердили, що ворожий льотчик катапультувався, але загинув. Його парашут не розкрився.

Розвідка заявляє, що проводить вивчення уламків збитих російських літаків. За попередніми даними, однією з причин неспрацьовування парашута може бути його умисне неправильне укладання перед вильотом.

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