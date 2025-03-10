Вперше за довгий час Росія підняла радіолокаційний літак А-50: які завдання він міг виконувати
- 10 березня моніторингові канали помітили активність ворожої авіації в Орловській області Росії – у небо піднявся розвідувальний літак.
- Активний борт А-50 з реєстраційним номером RF-50601 міг не пройти модифікацію до А-50У; цікаво, що ЗСУ вже двічі знищували аналогічні літаки у 2024 році.
У понеділок, 10 березня, у повітряному просторі Орловської області помітили активність російського літака далекого радіолокаційного виявлення та управління А-50. Він здатний вести розвідку місцевості та обстановки в тилу противника.
Зокрема, може знаходити позиції ППО. Про це повідомляє 24 Канал із посиланням на моніторингові канали.
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Що відомо про А-50
За інформацією "Українського Єнота", російський розвідник, який зараз перебуває в небі, залишається єдиним бортом А-50 на озброєнні ворожої авіації, що не пройшов модифікацію до А-50У.
До слова, ЗСУ вже знищували літаки цього типу – 14 січня і 23 лютого 2024 року.
Цікаво, що саме той борт, який піднявся на завдання сьогодні, з реєстраційним номером RF-50601, торік завершив роботу в південній частині Азовського моря й пішов на посадку на авіабазу Ахтубінськ. Після цього українці ліквідували літак з реєстраційним номером RF-50610, що вилетів йому на заміну.
Нагадаємо, моніторингові канали 7 березня вже попереджали про новий масований удар по Україні, оскільки росіяни здійснювали розвідку об'єктів у Волинській, Львівській та Івано-Франківській областях.