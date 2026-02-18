Готував нові удари по ТЕС Києва: СБУ затримала агента російського ГРУ, який сидів за вбивство

У Київській області затримали агента російської воєнної розвідки, який готував нові ракетні удари ворога по теплових електростанціях столичного регіону.

Наразі чоловік перебуває під вартою без права внесення застави. Про це повідомляє Служба безпеки України.

Як затриманий співпрацював з Росією?

За даними слідства, спершу росіяни доручили чоловіку приховано обійти периметр однієї з ТЕС, щоб відстежити її стан після попереднього обстрілу. Він мав розповідати все побачене з фотофіксацією технічних споруд й обладнання.

Співробітники Служби безпеки затримали агента "на гарячому", коли він проводив дорозвідку поблизу потенційної «цілі». На місці події у нього вилучено смартфон, на який він фотографував зовнішній стан ТЕС,

– ідеться у повідомленні.

Затриманим виявився 26-річний мешканець Фастівського району, який раніше був ув'язнений за вбивство неповнолітньої дівчини. Ворожі спецслужби помітили його у телеграм-каналі з пошуку заробітку "легких грошей".

Підозрюваний погодився скоригувати повітряні атаки російської армії по енергетичній інфраструктурі Київської області, щоб, як зазначають в СБУ, знеструмити та залишити без теплопостачання більшу частину регіону.

"Під час обшуку на смартфоні затриманого виявлено анонімний чат з куратором від ГРУ Росії, із яким він спілкувався у режимі "зникаючих» повідомлень", – додають у Службі безпеки України.

Чоловікові оголосили підозру за статтею про держзраду, вчинену в умовах воєнного стану, він перебуває під вартою. Згідно з оприлюдненою інформацією, йому загрожує довічне позбавлення волі з конфіскацією майна.

Інші подібні випадки