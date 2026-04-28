На Черкащині СБУ затримала студента, який наводив російські ракети
- СБУ затримала російського агента в Черкаській області, який наводив удари по енергетичній інфраструктурі.
- Затриманий виявився студентом, завербованим російськими спецслужбами для отримання "легких" грошей.
СБУ провела успішну операцію із затримання у Черкаській області. Правоохоронці викрили студента, який допомогав окупантам та наводив удари по енергетичній інфраструктурі.
Росіяни завербували місцевого студента, який хотів знайти "легкі" гроші в інтернеті. Про це повідомили в СБУ.
Як СБУ затримала агента Кремля?
Зловмисник під час прогулянки фотографував енергетичні об'єкти й збирав усі дані про інфраструктуру. Згодом він мав підготувати "звіт" для російського куратора.
Правоохоронці затримали зловмисника у гуртожитку, ще на початку його "роботи", коли той намагався відправити окупантам доповідь щодо об'єктів.
Під час обшуків у російського агента вилучили телефон та комп'ютер з усіма доказами співпраці з ворогом.
Слідчі повідомили шпигуну про підозру у державній зраді, вчиненій в умовах воєнного стану. Йому загрожує довічне позбавлення волі з конфіскацією майна.
До уваги! Президент Зеленський провів кадрові зміни в СБУ, звільнивши Артема Бондаренка й призначивши на його місце Артема Борисевича. На посаду начальника управління СБУ у Херсонській області призначено Володимира Вавруха, а в Харківській області – Дениса Лутія.
Що ще відомо про успішні операції СБУ?
У Кіровоградській та Одеській областях правоохоронці викрили школярів, завербованих російськими спецслужбами. Вони готували теракти у своїх навчальних закладах, 15-річному учню вже повідомили про підозру.
СБУ запобігла замовному вбивству в Одесі, затримавши агентку ФСБ, яка готувала ліквідацію командира підрозділу ССО ЗСУ.
На Полтавщині СБУ викрила 17-річного агента Росії, який планував два вибухи у Кременчуці. Підозрюваного затримали після закладки вибухівки.