На Черкащині СБУ затримала студента, який наводив російські ракети

СБУ провела успішну операцію із затримання у Черкаській області. Правоохоронці викрили студента, який допомогав окупантам та наводив удари по енергетичній інфраструктурі.

Росіяни завербували місцевого студента, який хотів знайти "легкі" гроші в інтернеті. Про це повідомили в СБУ.

Дивіться також Коригував удари по Краматорську та підпалив техніку ЗСУ: СБУ затримала російського агента

Як СБУ затримала агента Кремля?

Зловмисник під час прогулянки фотографував енергетичні об'єкти й збирав усі дані про інфраструктуру. Згодом він мав підготувати "звіт" для російського куратора.

Правоохоронці затримали зловмисника у гуртожитку, ще на початку його "роботи", коли той намагався відправити окупантам доповідь щодо об'єктів.

Під час обшуків у російського агента вилучили телефон та комп'ютер з усіма доказами співпраці з ворогом.

Слідчі повідомили шпигуну про підозру у державній зраді, вчиненій в умовах воєнного стану. Йому загрожує довічне позбавлення волі з конфіскацією майна.

До уваги! Президент Зеленський провів кадрові зміни в СБУ, звільнивши Артема Бондаренка й призначивши на його місце Артема Борисевича. На посаду начальника управління СБУ у Херсонській області призначено Володимира Вавруха, а в Харківській області – Дениса Лутія.

Що ще відомо про успішні операції СБУ?