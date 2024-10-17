Солдати – розхідний матеріал: яка сумна доля чекає окупантів уже наступного року

Втрати особового складу ворога залишаються стабільними. Незмінний показник у понад 35 тисяч збережеться і цього місяця. Проте збільшити його ми вже пів року не можемо.

ББМ у росіян на всі випадки життя

З урахуванням нарощування людського ресурсу російським командуванням та пошуку росіянами цього ресурсу в інших країнах – підвищення втрат ворожого війська стає одним з найважливіших завдань. Потрібно, щоб втрати противника були вищі за щомісячний мобілізаційний потенціал.

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Щодо бойових броньованих машинах є приріст у втратах. Це обумовлено тим, що російське військо часто використовує цю категорію техніки під час штурмів. Довгий час окупанти намагалися заощаджувати ББМ, але зараз стали все частіше їх використовувати, особливо:

на Курахівському напрямі;

на Лимано-Куп'янській осі;

у зоні оперування 1-ї танкової армії тощо.

Високий показник втрат автомобільного транспорту говорить про те, що цього місяця може бути абсолютний рекорд втрат ворога у цій категорії. Пояснювати з чим це пов'язано, думаю, вже не має сенсу. Навіть ті, що далекі від розуміння ситуації на фронті, вже знають, що неспеціалізований автомобільний транспорт в окупантів зараз замінює все.

Росіяни менше використовують танків

Окремо хочу звернути увагу на категорію танків. Ні, тут рекорд не намічається і навіть близько, але їхнє знищення дещо зросло у зв'язку з особливим упором на прорив наших рубежів. З усім тим, навіть за всього бажання, росіяни не можуть собі дозволити використання тієї кількості, яка їм була б необхідна для швидкого прориву. Її просто немає.

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Думаю, що цього місяця російське військо втратить у межах 250 бойових танків. Це є наслідком не того, що ми не можемо їх знищувати більше, а того, що російські війська їх не використовують так, як, наприклад, у жовтні 2023 року. У них просто вже нема стільки танків.

З іншого боку, це повертає нас до самого початку тексту. Танк або ББМ зараз стають набагато, набагато ціннішим за людське життя у російській армії. Компенсація їх функціоналу людським ресурсом у 2025 році набуде просто гіпертрофованого вигляду.

Вірю, що у Генштабі ЗСУ це чудово усвідомлюють та готуються до такого сценарію подій. Хоча віра – це не впевненість.