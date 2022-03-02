Російський бізнесмен Конанихін призначив винагороду в мільйон доларів за голову Путіна

Кривавий російський диктатор Володимир Путін розв'язав війну проти українського народу. За свої дії Путін може поплатитися власною головою.

Російський бізнесмен заявив про "денацифікацію" Росії

Російський бізнесмен Олександр Конанихін призначив винагороду в мільйон доларів за голову Путіна. Про це він повідомив у фейсбуці.

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CEO Transparent Business, який проживає у США, пропонує винагороду тим офіцерам РФ, які затримають або в'ють президента Росії Путіна.

Бізнесмен назвав главу РФ – воєнним злочинцем. Також він заявив, що Путін – не глава Росії, адже прийшов до влади завдяки спецоперації та порушив Конституцію.

Конанихін заявив про "денацифікацію" Росії. Саме цей термін використовує російська пропаганда, виправдовуючи війну Росії проти України.

Російський бізнесмен запевнив, що всіляко буде підтримувати Україну.

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