Російський депутат епічно зганьбився у суперечці з українським дипломатом

Росіяни звикли на кожному кроці кричати про свою "вєлікую і магучую" культуру, хоча насправді не знають про неї фактично нічого.

Це вкотре довела перепалка у твітері між українським дипломатом Олександром Щербою та головою фракції "Справедлива Росія" в Держдумі Сергієм Мироновим.

Дивіться також Не день, а місяць дурня, – Піонтковський пропонує бойкотувати Радбез ООН, поки там головує Росія

Так, експосол України в Австрії у коментарі під черговою нісенітницею Миронова написав цитату радянського актора, співака і поета Володимира Висоцького. На що Миронов написав: "І що це таке? Бездарність!". На що Щерба йому відповів:

Це Висоцький, придурок! Ти хоч якесь уявлення про свою власну культуру маєш?

Після цього Миронов спробував "затерти сліди" і видалити свої ганебні твіти, однак залишились скриншоти, які нікуди не зникли.



Як зганьбився російський депутат / Скриншот зі сторінки Сергія Миронова

Додамо, що наприкінці 2022 року депутат тієї ж партії "Справедлива Росія" Олег Нілов також потрапив у скандал. Напередодні Нового року у Кремлі вирішили провести акцію "Ялинка бажань" для сиріт, дітей приречених окупантів та людей з обмеженими можливостями. Російський депутат зняв листівку з ялинки, аби обрати того, кому купуватиме подарунок.

Замість того, аби зачитати листа, Олег Нілов вирішив фактично ще раз довести, що Росія є терористом, який використовує ракети проти мирного населення. Депутат Держдуми вдаючи, що читає лист, сказав наступне: "Хлопчик Вова з Києва мріє про ракети. Вова, ти отримаєш ракети, чекай".

Очевидно, що "хлопчиком Вовою" посіпака Путіна називає Президента України Володимира Зеленського і цією фразою він вирішив ніби пригрозити українцям ракетним обстрілом на Новий рік.