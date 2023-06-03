Повне фіаско: у Держдумі заявили, що Росія не досягла жодної з цілей вторгнення в Україну

Поки у Кремлі запевняють, що "усе іде за планом", у Держдумі повільно, але почали прозрівати. Доказ цьому – депутат від путінської партії "Єдина Росія", який визнав, що за понад рік повномасштабної війни країна-терорист не досягла жодної із заявлених цілей.

Таку заяву зробив заступник голови комітету Держдуми з питань СНД, євразійської інтеграції та зв'язків зі співвітчизниками Константін Затулін. Слова депутата-путініста цитують російські ЗМІ, повідомляє 24 Канал.

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Навіть про "нейтралітет України" говорити сенсу немає

Константін Затулін визнав, що жодної із заявленої у лютому 2022 року, російська армія так і не досягла. Мова йде про так звані "денацифікацію" і "демілітаризацію", "нейтралітет України" та "захист" мешканців окупованих до повномасштабної війни територій.

Які ми мали цілі, офіційно заявлені на початку Спеціальної військової операції? Денацифікація, демілітаризація, нейтралітет України та захист мешканців Донецької та Луганської "народних республік" (окупованих частин цих областей до 2022 року – 24 Канал), які весь цей час страждали. За яким із цих пунктів ми досягли результату? По жодному,

– заявив Затулін.

Крім того, за його словами, деякі з цілей уже втратили свою актуальність. Наприклад, Затулін визнав, що тепер говорити про нейтральний статус України уже немає сенсу. І це він не згадав про понад 200 тисяч ліквідованих окупантів та тисячі одиниць техніки, яку знищили українські воїни.

Цікаво, як Кремль відреагує на такі слова? Чи підпадають заяви депутата путінської партії під статтю про "дискредитацію" окупаційної армії, яку шиють усім підряд?

Тим часом Путін "готовий відмовитися від "спецоперації"

Тим часом рупор Кремля Дмітрій Пєсков заявив, що диктатор Путін буцімто готовий розглянути інші варіанти для досягнення цілей так званої "спецоперації". Цікаво, чому б це? Через втрати чи через те, що план "Київ за 3 дні" провалився?

І, звичайно, Пєсков знову звинуватив Захід – нібито саме те, що партнери допомагають Україні відбивати російські атаки та повертати свої території, не залишає росіянам іншого вибору. Також за його словами, "колективний Захід" буцімто веде війну проти Росії, у якій Україна "є інструментом".

Речник Путіна також відреагував на запланований мирний саміт у Парижі, на який не запросили росіян. За його словами, Франція нібито не може бути посередником між Україною та Росією, бо буцімто є "учасницею війни" бо надає нашій державі військову допомогу. Пєсков каже, що таку роль можуть виконувати, наприклад Китай або Бразилія.