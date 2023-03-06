Це точно з'явиться в Москві чи в Санкт-Петербурзі: політолог про РДК на Брянщині

Російський добровольчий корпус (РДК) 2 березня зайшов на територію Брянської області із закликами брати зброю до рук росіянам і боротися з режимом. Подібні рухи свідчать про початок розколу всередині Росії.

Про це 24 Каналу розповів політолог Олександр Антонюк. Він зауважив, що Україні вигідна внутрішня боротьба всередині Росії і вона має певним чином підтримувати її.

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Антонюк зауважив, що заклики РДК ще не знайшли масового відгуку серед росіян.

Поки що на це дивляться, як на одиничний випадок. Але тенденція має здатність повторюватися і, я думаю, що 2 – 3 таких випадки – і вже по-іншому почнуть дивитися на Росію,

– додав мовець.

Процеси йдуть

Політолог наголосив, що питання не в тому, як цей інцидент сприйняли росіяни, аже вони очевидно будуть його сприймати "інфантильно і дещо агресивно". Але з іншого боку, російське суспільство завжди було схильне поклонятися певним насильницьким діям.

Ця ситуація свідчить, що єдність Росії, зокрема російських спецслужб, в ухваленні рішень є розколотою. Адже, якщо вірити російській пропаганді, миша б не мала проскочити через кордон Росії.

Як тільки це з'явиться в Московській області, районі Санкт-Петербурга тощо, повірте, процеси громадянського сприйняття будуть виглядати дещо інакше. А в тому, що вони з'являться, в мене сумніву немає,

– додав Антонюк.

Антонюк про процеси розколу Росії: дивитись відео

Україна вітатиме послаблення російського режиму

За словами політолога, в України немає потреби давати чи не давати дозволи на подібні дії росіянам чи білорусам, що воюють на нашому боці, адже вони є громадянами своїх країн.

А все, що послаблює диктаторські режими і нашого ворога – однозначно ми повинні вітати, хоча б добрим слово,

– сказав Антонюк.

Антонюк згадав слова Кирила Богданова про те, що Україна може працювати з різними агентурними мережами. Хоч вони мають різні мотивації, різні похідні історії, але буває так, що у певних групах сходяться позиції. Завдання української оборонної та визвольної боротьби – посилювати рухи, які точно будуть послаблювати Росію та їхній шовіністичний режим.

Інцидент в Брянській області: що відомо