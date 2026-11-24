У ніч проти 24 листопада російський дрон порушив повітряний простір Польщі під час атаки по західних областях України. Військові мали дозвіл на знищення цілі, однак не стріляли через небезпеку для населення.

Про це повідомило Оперативне командування Збройних сил Польщі у соцмережі X.

Чому військові утрималися від вогню?

Під час нічної атаки на захід України російський безпілотник ненадовго залетів у повітряний простір Польщі. Військові радари безперервно відстежували його на всьому маршруті польоту. Ба більше, польське командування навіть надало дозвіл на знищення безпілотника.

Однак згодом дрон змінив курс і почав рухатися у східному напрямку. З огляду на потенційну загрозу для цивільного населення та можливі наслідки застосування зброї військові вирішили не відкривати вогонь.

У польському командуванні пояснили, що від знищення безпілотника відмовилися через ризик завдання шкоди цивільним.

Водночас польські військові наголосили, що продовжують стежити за повітряним простором країни, а сили протиповітряної оборони залишаються в постійній готовності реагувати на загрози.

Нагадаємо, 20 листопада під час масштабного обстрілу України на польській території впали дві російські ракети та один безпілотник. Зокрема, крилату ракету Х-101 виявили в районі села Новий Ліповець Люблінського воєводства, а реактивний безпілотник упав поблизу Молодича.