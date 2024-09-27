У Румунії шукають російський "Шахед", який залетів туди під час атаки на Україну

У ніч на 27 вересня армія Росії завдала нової серії атак безпілотників по території України в районі Кілії на Дунаї, поруч із кордоном із Румунією.

Про це пишуть у пресслужбі Міністерства оборони Румунії.

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У Румунії ведуть пошуки російського безпілотника

Після виявлення БпЛА, що наближаються до повітряного простору України поряд із кордоном Румунії, Національний військовий командний центр повідомив Генеральну інспекцію з надзвичайних ситуацій, і о 2:01 було передано повідомлення тривоги RO-Alert мешканцям повіту Тулча.

Для моніторингу ситуації 2 літаки F-16 ВПС Румунії вилетіли з 86 авіабази Борча, починаючи з 1:52, а пізніше, починаючи з 3:22, ще 2 літаки F-18 Іспанської авіації. Однак близько 3:00 радіолокаційні дані засвідчили, що один із безпілотників міг короткочасно перетнути румунський кордон.

Міністерство оборони Румунії веде пошуки безпілотника, але слідів на території країни не виявлено.

"Міністерство національної оборони рішуче засуджує ці атаки, здійснені Росією проти українських цивільних об'єктів та інфраструктури, які є необґрунтованими і серйозно суперечать міжнародному праву", – ідеться в повідомленні.