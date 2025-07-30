Росія шукає різні шляхи для перевірки реакції країн НАТО, якщо окупанти будуть створювати гібридні загрози. Зокрема, 28 липня російський дрон залетів до Литви. Цього разу він міг бути з бойовою частиною.

Ймовірно, це початок демонстрації ескалації з боку Володимира Путіна. Таку думку 24 Каналу озвучив військовослужбовець Сил ТрО ЗСУ Олександр Мусієнко.

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Як Росія перевіряє реакцію НАТО?

Олександр Мусієнко зазначив, що Кремль не може пробачити вступ Фінляндії та Швеції до НАТО. Адже присутність Альянсу в регіоні Балтійського моря тільки зростає. Тому зменшують можливості Балтійського флоту Росії. Росія шукає різні шляхи, щоб перевіряти реакцію НАТО.

Вони переходять до наступного кроку – це дії, які спрямовані на перевірку реакції. Тобто що буде робити Альянс, коли Росія буде створювати гібридні загрози у цьому регіоні. Те, що роблять росіяни зараз – це перевірка реакції,

– сказав він.

Раніше Росія застосовувала тактики порушення повітряного простору тієї ж Естонії під виглядом якихось так званих навчальних польотів. Зараз ця практика загострилася, щоб перевіряти, чи будуть країни збивати літаки, за яких умов і так далі.

Далі окупанти перейшли до наступного етапу. Приблизно рік тому провідні розвідки Європи попереджали про те, що Росія може вдаватися до ескалації та перейти до застосування інших проявів гібридної війни. Зокрема, що вони готові до диверсій, терористичних актів і так далі на території країн ЄС, особливо у країнах Балтії.

У повітряному просторі почали з'являтися нібито дрони невідомого походження. Тепер залітають безпілотники уже відомого походження. Ті ж "Гербери" не застосовує ніхто, крім Росії.

Це теж перевірка реакції, в який спосіб будуть діяти, що будуть робити. Якщо раніше це були лише дрони-приманки, то зараз у певних випадках вони несуть бойову частину від 3 до 5 кілограмів і є досить небезпечними при влучанні або у певний об'єкт, або на відкриту місцевість. Вони можуть спричиняти втрати та руйнування. Тому зараз йде черговий етап промацування. Думаю, це початок демонстрації ескалації з боку Путіна,

– припустив військовослужбовець.

За його словами, інтерес Путіна полягає у тому, щоб спробувати підірвати єдність Європи, ввести певний дисбаланс і на тлі цього намагатися погіршити імідж НАТО та Заходу.

Нагадаємо, зранку 28 липня поблизу Вільнюса зафіксували БпЛА невідомого типу. Згідно з попередніми оцінками, дрон залетів із території Білорусі.