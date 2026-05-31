Не треба цього боятися, – політолог сказав, які дії можуть убезпечити небо Європи від БпЛА Росії

Російські дрони неодноразово залітали на територію країн НАТО. Днями безпілотник влучив у багатоповерхівку у місті Галац у Румунії. Однак Альянс доволі стриманно відреагував на цей загрозливий інцидент. Хоча це потребує більш жорсткої відповіді.

Політолог Володимир Фесенко у розмові з 24 Каналом наголосив, що Росія хоче ескалювати війну і залякати своїми діями Захід. Проте у відповідь США та європейські країни мають посилити тиск на Москву, і не тільки економічний та політичний.

Якою має бути відповідь НАТО на приліт російських дронів?

Фесенко вважає, що насамперед партнерам потрібно збільшити допомогу Україні, щоб у Кремлі усвідомили, що вони не виграють цю війну.

До слова. Російське посольство в Молдові зробило заяву щодо того, що Кишинів разом із західними партнерами буцімто готує "інсценування" ситуацій, схожих на ту, що сталася в Румунії. Росіяни стверджують, що мета таких дій нібито звинуватити їх та погіршити відносини між Молдовою та Росією. В Інституті вивчення війни вважають, що такі заяви мають на меті створити політичне й інформаційне підґрунтя, яке дозволить Москві уникнути відповідальності, якщо такі інциденти повторяться.

Також потрібно тиснути на Росію, посилюючи санкції, ухвалюючи політичні рішення. Все це разом, на думку політолога, призведе до накопичення внутрішніх проблем у Росії. Тоді у кремлівської влади залишиться менше спроможностей продовжувати війну. І це змусить Володимира Путіна сісти за стіл переговорів.

Однак важливо також, щоб НАТО давав адекватну відповідь на загрозливі дії Росії, зокрема у Румунії, де російський дрон прилетів по багатоповерхівці.

Президент Чехії генерал Петр Павел, який є професійним військовим, зробив дуже жорстку заяву. Він вважає, що НАТО має демонструвати "зуби", свою силу. Його конкретна пропозиція у контексті інциденту в Румунії полягає у тому, що будь-які російські безпілотники і навіть пілотовані літаки, які опиняються в повітряному просторі країн НАТО і Європейського Союзу, потрібно обов'язково збивати. Павел впевнений, що не треба цього боятися,

– підкреслив Володимир Фесенко.

У 2025 році російські дрони залітали повітряний простір Польщі, і країна почала їх збивати, коли вони опинялися у глибині її території. Тоді вони усвідомили, що потрібно це робити. Також до такої загрози, як зауважив політолог, починають готуватися у країнах Балтії.

Варто знати. Видання The Telegraph, аналізуючи приліт російського дрона по багатоповерхівці в Румунії, робить висновок, що кожен інцидент, який залишається без жорсткої відповіді, підсилює впевненість росіян щодо повторення таких дій у майбутньому.

В Румунії, продовжив він, після влучання російського дрона у житловий будинок прозвучав заклик з боку міністра закордонних справ провести консультації країн НАТО за 4 статтею. Вона стосується безпеки конкретної країни Альянсу.

Наразі це проміжний захід, але, на думку Фесенка, під час цих консультацій має бути порушено питання, яке озвучив генерал Петр Павел: треба збивати російські літаки і безпілотники. І у такий спосіб демонструвати Росії, що на її дії буде відповідь.

Що відомо про влучання російського дрона в будинок у Румунії?

Проти ночі 29 травня російський безпілотник перетнув українсько-румунський кордон та вдарив по багатоповерхівці в місті Галац у Румунії.

У Міноборони країни пояснили, що військовим не вистачило часу для того, щоб збити цей дрон. Вони мали це зробити за 4 хвилини, але не встигли.

Президент Румунії Нікушор Дан зазначив, що це був саме російський безпілотник, адже цей засіб має ідентичні характеристики тому БпЛА, який раніше впав на румунській території і не вибухнув.

Речниця НАТО Еллісон Гарт на тлі прильоту російського дрона у житловий будинок у Галаці заявила, що Альянс "засуджує безвідповідальні дії Росії". Водночас НАТО продовжить зміцнювати власну оборону "проти будь-яких загроз, зокрема від дронів".

Також Румунія не застосовуватиме положення статті 4 НАТО, відповідно до якої країни-члени Північноатлантичного альянсу мають провести термінові переговори. При цьому країна закликала Альянс прискорити постачання Румунії засобів ППО.