Посолка Європейського Союзу в Україні розповіла про пережиті російські атаки на Київ і Львів. Під час одного з ударів у столиці російський безпілотник збили просто над її головою, коли вона виходила з броньованого автомобіля біля готелю.

Про це посолка ЄС Катаріна Матернова розповіла у своїх соцмережах.

Що пережила посолка ЄС під час атаки на Київ?

Посолка Європейського Союзу в Україні розповіла про пережиті російські атаки на Київ і Львів. Під час одного з ударів у столиці російський безпілотник збили просто над її головою, коли вона виходила з броньованого автомобіля біля готелю.

Дипломатка розповіла, що разом із подругою та колегою Маєю 19 листопада лише прибула до готелю, як вони одразу почули вибухи. Її охоронець Міша поспішив провести їх усередину. Після цього жінки впали на диван у холі готелю й довго не могли оговтатися від пережитого.

За її словами, російський дрон збили в самому центрі Києва, неподалік від готелю, де вона зупинилася. Її знайомому вдалося зафіксувати момент після ураження безпілотника на відео.

Дипломатка зазначила, що російські війська атакували Київ упродовж усього дня. Від опівночі вона нарахувала 34 повітряні тривоги. Також внаслідок обстрілів пошкоджень зазнали будівлі посольства Нідерландів та ще трьох дипломатичних представництв.

Як посолка ЄС пережила нічну атаку у Львові?

Після пережитого в Києві дипломатка вирушила до Львова, сподіваючись, що там зможе перепочити від постійних російських атак. Однак у ніч проти 20 листопада Росія завдала масованих ударів по обох містах та інших регіонах України.

За її словами, у Львові вона прокинулася близько третьої години ночі. Разом з іншими людьми довелося ховатися в підвалі та коридорі готелю між двома стінами. Спочатку було чути вибухи дронів, а потім – ракет.

Дипломатка також згадала про удар по залізничній станції у Скнилові, внаслідок якого загинули двоє людей, ще щонайменше четверо постраждали. Уламки одного з безпілотників вибили вікна у студентському гуртожитку. У Львові та області запровадили аварійні відключення електроенергії.

Нагадаємо, уранці 20 листопада Росія завдала масованого ракетно-дронового удару по Львову. Однією з цілей ворога стала залізнична станція "Скнилів" під Львовом. Російська ракета влучила безпосередньо у квитковий термінал, унаслідок чого загинули двоє людей, ще щонайменше десятеро постраждали. На місці працювали рятувальники.