Вночі російський дрон влучив в укриття на ЧАЕС, – Зеленський

Уночі країна-агресор атакувала укриття на Чорнобильській АЕС. Володимир Зеленський заявив про суттєві пошкодження.

У ніч проти 14 лютого окупанти запустили по Україні понад 130 дронів. Один із безпілотників із фугасною бойовою частиною влучив в укриття, яке береже світ від радіації зруйнованого 4-го енергоблоку Чорнобильської атомної станції, передає 24 Канал із посиланням на заяву президента.

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Дії Росії – загроза для усього світу

Володимир Зеленський нагадав, що це укриття Україна будувала разом з іншими країнами Європи та світу, разом зі США.

Єдина держава у світі, яка може атакувати такі обʼєкти, окуповувати територію атомних станцій та вести бойові дії, взагалі не рахуючись із наслідками, – це сьогоднішня Росія. І це терористична загроза всьому світові,

– наголосив президент.

За словами глави держави, пошкодження укриття є суттєвими. Наразі радіаційний фон не підвищувався. За ним постійно стежать.

Зеленський підкреслив, що Росія постійно атакує українську інфраструктуру, збільшує свою армію. "І це означає, що Путін точно не готується до переговорів. Він готується й надалі обманювати світ", – заявив президент, закликавши союзників до об'єднаного тиску на агресора.

Момент влучання БпЛА по укриттю ЧАЕС і наслідки: дивіться відео

Зазначимо, що ізоляційна споруда над четвертим енергоблоком ЧАЕС була побудована до листопада 1986 року після вибуху 4-го реактора. Новий чорнобильський саркофаг почали споруджувати у 2012 році, а здали в експлуатацію 2019 року. Термін будівництва становив 206 днів. У ньому взяли участь 90 тисяч людей.

Нагадаємо, що Росія окупувала ЗАЕС. Вона постійно перебуває під обстрілами окупантів. Країна-агресор намагається викликати катастрофу. Нещодавно стало відомо, що ЗАЕС вкотре через дії росіян опинилася на межі блекауту.

На пресконференції з гендиректором МАГАТЕ Рафаелем Гроссі Володимир Зеленський заявив, що питання діяльності ЗАЕС під контроль України буде порушено на першій ж дипломатичній зустрічі з Росією. Лише під контролем Києва можна гарантувати безпечну роботу цієї атомної електростанції.