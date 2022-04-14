Російський флагман "Москва" затонув, – Арестович

Напередодні ввечері російський флагман "Москва", який в перший день повномасштабної війни атакував Зміїний, горів. Вранці 14 квітня стало відомо, що крейсер затонув.

Радник глави Офісу Президента Олексій Арестович повідомив про долю російського крейсера "Москва". Новини для російських окупантів неприємні.

Раніше "Москва" зазнав серйозних пошкоджень: у Росії підтвердили пожежу на крейсері, який "ішов на**й"

Крейсер "Москва" затонув

Флагман чорноморського флоту Росії крейсер "Москва" провів негативне спливання поблизу острова, де його послали на йух,

– написав Арестович.

Він додав, що "Москви" вже немає, бо вона затонула.

Пожежа на крейсері: коротко

Ввечері 13 квітня Арестович під час розмови з Марком Фейгіним розповів, що російський крейсер "Москва" палає. Він уточнив, що на борту судна перебували 510 членів екіпажу. Згодом інформацію про пожежу підтвердили й у Москві.

Зауважимо, що "Москва" – це саме той воєнний корабель, який герої з острова Зміїний у перший день повномасштабного вторгнення відправили у далеку путь – "на**й".

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