У хід йшли дрони та планування: як Україна розбила міф про "найпотужніший російський флот"

Російські мрії про домінування в Чорному морі розбилися об український опір. Військові кораблі агресора відступили від українських берегів після низки успішних атак.

Заяви про "найпотужніший флот" не допомогли Кремлю: російські військові кораблі зазнали низки поразок у Чорному морі в районі Криму. Спроби захоплення українського узбережжя залишились без успіху через ефективний опір Сил оборони України, – про що йдеться в ексклюзивному розслідуванні 24 Каналу.

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Невдалий похід "непереможного" флоту

Російські плани на швидке захоплення Одеси та демонстрацію морської міці зіткнулися з реальністю. Знищення флагмана Чорноморського флоту та втрата контролю над островом Зміїний стали першими серйозними символами невдач російського військово-морського флоту.

Ми усі стали свідками серії вдалих атак Сил безпеки та оборони України з використанням безпілотних морських дронів та ракетного озброєння, внаслідок яких було знищено низку військових суден Чорноморського флоту. Тож Росія ховає залишки свого флоту у Новоросійську або в Очамчире в окупованій Абхазії,

– зазначив представник ГУР Андрій Черняк.

Використання Україною безпілотних морських дронів та ракет "Нептун" і "Гарпун" змінило хід військово-морських операцій. Російські кораблі, які колись патрулювали Чорне море, тепер переховуються в портах далеко від фронту.

За словами Черняка, наразі в Севастополі залишився лише один малий ракетний корабель Росії. Власне, йдеться про "Циклон" , який за три роки в строю не здійснив жодного пуску ракети. Інші судна відступили до Новоросійська та Очамчира, уникаючи прямого зіткнення з українськими Силами оборони.

Серія атак на російські судна підтверджує, що навіть найгучніші заяви про військову міць не витримують зіткнення з реальністю сучасної війни, де технології та стратегія визначають результати, а не пропагандистські гасла. Український опір та міжнародна підтримка стали вирішальними у стримуванні Кремля у морі.

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Додамо, що у Військово-морських Силах України неодноразово розповідали про потужності, за допомогою яких здійснюють атаки на російські об'єкти в морі. Скажімо, морські дрони Sea Baby здатні доставити близько тонни вибухівки на майже у 1 000 кілометрів, що робить російські військові кораблі вразливими в будь-якій частині акваторії.