Росія вкрала понад 400 тисяч тонн українського зерна: журналісти провели розслідування

За останні півтора року російські загарбники вивезли морем з Бердянська понад 400 тисяч тонн українського зерна та іншої агропродукції. Обходити заборону на торгівлю нелегально вивезеним з України зерном допомагає данська компанія Baltic Control.

Журналісти KibOrg та NGL.media отримали доступ до внутрішніх документів Бердянського порту та верифікували близько 20 суден, що беруть участь у незаконному вивозі зерна, а також ідентифікували людей, які втілюють цю схему – частина з них досі залишається громадянами України. Про це пише 24 Канал із посиланням на розслідування.

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Як росіяни фальсифікують походження зерна?

Згідно з даними журналістів, окупанти вивезли морем з Бердянська понад 400 тисяч тонн українського зерна та іншої агропродукції, орієнтовна вартість якої може сягати близько 4 мільярдів гривень за останні півтора року.

Окупований росіянами у березні 2022 року порт Бердянськ перетворився на одну з важливих ланок у системі нелегальної торгівлі українським зерном.

Для фальсифікації походження зерна його оформляють вже як російське у портах Темрюк і Кавказ, розташованих у Краснодарському краї,

– пояснили розслідувачі.

Після цього росіяни експортують це зерно у Туреччину, Єгипет, Лівію, Ліван, Саудівську Аравію, Сирію та Бангладеш. Таким чином їм вдалося легалізувати на міжнародному ринку вже понад 400 тисяч тонн краденого українського зерна.

Своєю чергою, данська компанія Baltic Control допомагає обходити заборону на торгівлю нелегально вивезеним з України зерном.

Хто заробляє на крадіжках?

Журналістам вдалося отримати доступ до документів про суднозаходження в Бердянський порт впродовж 2024 – 2025 років і верифікувати 20 суден, які сукупно виконали 85 рейсів. Серед країн, до яких вивозили зерно, принаймні за документами – Туреччина, Єгипет, Лівія, Ліван, Сирія, Саудівська Аравія та Бангладеш.

Ті ж самі папери свідчать, що загальна кількість агропродукції, вивезеної окупантами з порту Бердянська за цей час, сягає понад 420,6 тисячі тонн.

Основним логістичним оператором Бердянського порту виступає компанія "Кристалл-2019", заснована шість років тому у Сімферополі. 70% компанії належать уродженці Києва Олені Польовій, яка після окупації Криму отримала там російський паспорт.

Журналістам вдалося ідентифікувати особи 34 капітанів суден, які незаконно вивозили продукцію з окупованого порту. Семеро з них – досі мають українське громадянство. Більшість капітанів – непублічні люди, однак інформація, яку вдалося зібрати, свідчить про те, що деякі з них вже мали неприємності в професійній діяльності, зокрема – через зв'язок з окупантами.

Капітани російських суден: дивіться фото KibOrg та NGL.media

Як данська компанія служить росіянам?

Як стало відомо з внутрішньої документації Бердянського порту, російські компанії, що здійснюють там свою діяльність, активно користуються послугами Baltic Control.

Цей випадок чітко демонструє прогалини, які на сьогодні існують в комунікації з міжнародними партнерами України. За словами президента Володимира Зеленського, Данія є одним із лідерів у підтримці нашої держави. Однак приватні суб'єкти продовжують співпрацювати з державою-агресором, порушуючи українське законодавство й міжнародне право. Політика невизнання, якої зобов'язані дотримуватися всі держави в контексті агресії щодо іншої держави, зокрема, передбачає донесення до власних громадян заборони співпрацювати з окупаційною державою на захоплених територіях. Приватні суб'єкти також мають відповідальність уникати шкоди та не брати участь у діяльності, яка підтримує окупацію та/або порушення прав людини,

– сказала юристка Регіонального центру прав людини Катерина Рашевська.

До прикладу, під час номінації судна "Леонід Пестриков" на рейс Бердянськ – Кавказ – Єгипет у березні 2025 року, однією з ключових умов було обов'язкове "приймання трюмів незалежною сюрвеєрською компанією Baltic Control". Журналісти KibOrg і "Слідство.Інфо" встановили, що йдеться про російську філію тієї самої данської компанії Baltic Control.

Журналісти надіслали запит у головний офіс Baltic Control із проханням надати коментар, однак на момент публікації відповіді не отримали.