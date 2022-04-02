Російський газ надходить до Європи не за рублі, попри вимоги Путіна

Країна-агресорка продовжує постачати Європу газом. Це відбувається попри погрози перекрити трубу, якщо їй не платитимуть за паливо російськими рублями.

У Росії вже намагаються усіляко пояснити, чому 1 квітня в Європу продовжили постачати газ. Мовляв, блокування не стосується вже проплаченого блакитного палива.

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У Кремлі кажуть, що оплачений газ усе ще транспортуватимуть

Так, речник Кремля Дмитро Пєсков зазначив, що відповідний указ Володимира Путіна ніяк не вплине на вже проплачений газ. Мовляв, проблеми виникнуть вже у другій половині квітня, коли необхідно буде робити чергову оплату за паливо.

Чи означає це, що якщо не буде підтвердження в рублях, то з 1 квітня поставки газу будуть припинені? Ні, і це не випливає з указу (Володимира Путіна – 24 канал),

– підкреслив Пєсков журналістам.

Зазначимо, що 31 березня Володимир Путін підписав указ. Згідно з документом розрахунок за газ з "недружніми країнами" повинен відбуватися винятково у рублях.

Низка країн Євросоюзу вже відреагувала на відповідний указ Володимира Путіна. Так, найбільші держави Європи зазначили, що не збираються розраховуватися за російський газ у рублях.

Натомість у Кремлі уже почали погрожувати. Мовляв, країна відмовиться продавати таким державам газ за схемою, яку використовували донині.

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