Російський генерал нагородив сина, який керував проваленим наступом на Суми та Чернігів

Командувач російського Центрального військового округу, генерал-полковник Олександр Лапін нагородив свого сина-танкіста за його "успіхи" на війні проти України.

Саме той керував проваленим наступом на українські Суми та Чернігів. Коли по телебаченню вийшов сюжет із "доблесним нагородження" – російська армія саме в той час відступала з чернігівського та київського напрямків.

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Російський 36-річний підполковник-загарбник Денис Лапін отримав від свого ж батька орден Мужності, медаль "За відвагу", орден "За заслуги перед Батьківщиною" та медаль Жукова.

Їх вручили ще кільком військовослужбовцям, які, за словами російських генералів "виявили мужність та героїзм при "звільненні" населених пунктів області". Саме так ворожа армія вбивць та ґвалтівників заохочує та називає ті звірства, які вони вчинили на території України.

Що відомо про Лапіна-молодшого

Він командує 1-м гвардійським танковим полком, який входить до складу Таманської мотострілецької дивізії – військова частина 58198.

Що насправді відбулося під час нагородження сина російського генерала

Жодних військових успіхів у напрямі Сума та Чернігова російська армія не досягла.

Того дня відбулися переговори української та російської делегацій у Стамбулі. Росія ж оголосила про відступ із київського та чернігівського напрямків. У Москві цей маневр потім називали "кроком доброї волі". Насправді ж українські оборонці успішно відбили атаки ворога.

Втрати російського полку були значними. Деякі з "асвабадітєлєй" тоді здалися у полон.

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У Головному управлінні розвідки міністерства оборони України зазначали, що цей танковий полк один з перших, хто ступив на наші землі та взяв участь у вторгненні.