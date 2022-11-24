Російський депутат розповів, як 6 разів ухилився від HIMARS: казкар ще той
В Росії вміють бачити перемоги там, де їх немає. Вміють нищити дерев'яні HIMARS, а тепер навчились і "ухилятися" від їх ударів. Так, очільник Комі Володимир Уйба розповів "неймовірну" історію про те, як зміг вижити після того, як по них 6 разів ЗСУ вдарили з HIMARS.
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Казкар розповів історію про те, як ледь не загинув під час відрядження на Донбас.
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За його словами, він побував у тимчасово окупованій Кремінній (місто в Сєвєродонецькому районі Луганської області України), куди доставляв спорядження та продовольство для окупантів. У цей час по колоні нібито відкривали вогонь.
Але, о диво, їх колона вміло ухилялись від ударів.
Кремінна – це інша історія. Там ідуть активні бої. Ми поки переміщалися, по нам шість разів ударили "хаймарсами",
– розповів Уйба.
За його словами, в колоні було два автобуси з вантажем і два джипи.
"І ось по нашій колоні шість разів "хаймарсами" накладали, били. Бо ми ціль така, ошатна", – додав чиновник.
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Втім, росіяни щось не дуже повірили губернатору у його надзвичайні здібності. У соцмережах коментатори засміяли казкаря. Хтось каже, що таки одна з ракет заділа Уйба.
Реакція росіян на байки губернатора / Скриншот соцмережі