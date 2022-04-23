Російський командувач Дворніков жене свої війська вперед, попри втрати, – Арестович

Російський генерал Дворніков жене свої війська вперед, попри дуже несприятливі умови. Такі дії спричиняють суттєві втрати серед окупантів.

Про це повідомив радник глави Офісу Президента Олексій Арестович на брифінгу, передає 24 канал.

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За добу ЗСУ відбили 8 атак противника лише на Донбасі. Також наші бійці знищили 9 танків, тобто танкову роту, 18 одиниць броньованої техніки та 13 одиниць автомобільної, 3 артилерійські системи.

Хто такий Дворніков

Нагадаємо, Росія змінила людей, які відповідають за війну в Україні. Тож ворожим військом керує командувач Південного військового округу генерал Олександр Дворніков. Він має досвід російської війни в Сирії.

Дивіться брифінг Олексія Арестовича за 23 квітня: