Російський коментатор привітав Україну з перемогою та потролив Соловйова і тренера Росії
Джерело:телеграм Василя Уткіна
Відомий російський спортивний оглядач і футбольний коментатор Василь Уткін привітав Україну з виходом до 1/4 на Євро-2020. Він щиро порадів перемозі українців, а тренера російської збірної потролив.
Поки більшість росіян відмовчуються і не хочуть визнавати міць української збірної проти російської, Уткін сміливо написав, що українці – молодці. До того ж додав наше гасло, від якого у росіян "палає".
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Російський коментатор привітав Україну з перемогою
Першим постом Василь Уткін потролив російського пропагандиста Володимира Соловйова. Той начебто у своїй характерній манері з "експертами" оцінював шанси України у матчі зі Швецією.
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Уткін наостанок привітав збірну гаслом, за яке Росія в УЄФА подавала позов до України.
Які молодці. До останньої хвилини.
Upd. Як же я міг забути ...
Слава Україні!
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Тролінг головного тренера Росії
Василь Уткін зіронізував, що знає, як впали акції головного тренера російської збірної Станіслава Черчесова. Той перед початком Євро-2020 зазначав, що шанси в української і російської збірної – на рівних.
Однак сталося не так і українці виявилися значно сильнішими – вийшли у ¼ при повному вильоті Росії з групи на останньому місці.
Сьогодні є точна відповідь на питання, як сильно впали акції . Після виходу українців (яким Росія з самого початку не поступається) в чвертьфінал вони знецінилися рівно в 10 000 000 (десять мільйонів) раз. Контракт в 2,5 млн Євро коштує зараз не більше 25 євроцентів!
– написав Уткін.
Перемога України у матчі зі Швецією: головне
Коротко про матч Україна – Швеція
- Команди зустрілись у матчі 1/8 Євро-2020 на стадіоні у Глазго, що в Шотландії.
- Авторами голів у ворота Швеції та України стали Олександр Зінченко та Еміль Форсберг відповідно. Основний час закінчився нічиєю і почалися екстратайми.
- Наприкінці другого екстратайму Артем Довбик приніс Україні перемогу 2:1.
- Наступна гра України у ¼ 3 липня у Римі. Хлопці гратимуть зі збірною Англії.