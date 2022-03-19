Російський корабель тоне, а екіпаж у пастці, – МЗС про відчайдушні "мантри" Лаврова про нацистів

Міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров 18 березня вкотре проголосив чимало маячні про "нацистів в Україні". Це майже одразу прокоментували в українському МЗС.

Висловився про спіч псевдодипломата речник Міністерства закордонних справ України Олег Ніколенка. Він зауважив, що це лише демонструє – російський корабель тоне.

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"Щасливого кінця в них не буде"

Лавров вкотре розповідав російським "журналістам", що в Україні утискають російськомовне населення. Мовляв, це завжди нібито роблять місцеві нацисти. Таким чином він намагався виправдати цинічне вторгнення та ведення війни в Україні.

Все більш відчайдушні мантри міністра Лаврова про неонацистів в Україні та утиски російськомовних людей означають лише одне: російський військовий корабель тоне. Його екіпаж у пастці, і щасливого кінця для них не буде,

– зазначив Ніколенка.



Твіт Олега Ніколенка / Скриншот 24 каналу

Окрім пропагандистських наративів, Лавров висловився й про надання Україні систем ППО від США. Він заявив, що Росія не допустить доставлення вантажів, які вважає небезпечними. Тобто захист українців від постійних бомбардувань міст нібито становить загрозу окупантам.

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