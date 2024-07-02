Литва надіслала Росії ноту протесту через порушення її повітряного простору

Наприкінці червня російський літак порушив повітряний простір Литви. Вільнюс надіслав країні-агресорці ноту протесту у зв'язку з цим інцидентом.

За даними МЗС, ввечері 30 червня літак російської авіакомпанії "Перемога", який прямував з аеропорту Внуково в Москві до аеропорту Чхраброво в Калінінградській області Росії, незаконно увійшов у повітряний простір Литви над Балтійським морем і залишався там близько хвилини.

Дивіться також Польща та країни Балтії закликали ЄС побудувати лінію оборони на кордоні з Росією та Білоруссю

Литва вручила Росії ноту протесту

МЗС Литви висловило протест представникам посольства Росії з приводу цього інциденту і зажадало від відповідальних російських установ якнайшвидше надати роз'яснення та вжити всіх необхідних заходів для запобігання повторенню подібних інцидентів у майбутньому.

2 липня МЗС Литовської Республіки викликало представників посольства Російської Федерації у Вільнюсі та вручило ноту протесту з приводу порушення повітряного простору Литви,

– мовиться у повідомленні.

Нагадаємо, що буквально кілька тижнів тому російський літак також порушив повітряний простір Швеції. Оскільки це був винищувач Су-24, країні НАТО довелося підняти в небо винищувачі Jas-39 Gripen.

Глава МЗС Швеції Тобіас Більстрем заявив, що викличе "на килим" дипломатів російського посольства в Стокгольмі.