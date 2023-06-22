З України під час війни вивозили важливу сировину для "Росатома" та путінської армії

СБУ повідомила про підозру російському мільярдеру, який вивозив з України до Росії стратегічну сировину. Мовиться про Сергія Кабаргіна.

З початку повномасштабного вторгнення Сергій Кабаргін реалізував схему, яка дозволила йому перерахувати до російського бюджету мільярди рублів.

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Що відомо про схему російського мільярдера

Для реалізації схеми росіянин використовував підконтрольне в Україні АТ "Кіровоградське рудоуправління", де видобувають рідкісні породи глини, у тому числі вогнетривкої класифікації.

Ця сировина є необхідною складовою для будівництва і ремонту технологічних приміщень на потенційно небезпечних об’єктах промисловості та енергетичної галузі. За вказівкою Кабаргіна гірські породи з українського підприємства постачали нібито до третіх компаній, хоча насправді вони потрапляли до бізнес-структур "Росатома" і "Лукойла".

Фігурант здійснював поставки через власну компанію в Росії – "Боровичский комбинат огнеупоров". Окрім постачань для "Росатома" та "Лукойла", значну кількість будматеріалів, виготовлених з української сировини на цьому заводі, Кабаргін відправляв російським військам на фронт для будівництва укріпрайонів.

СБУ повідомили Кабаргіну про підозру

У вересні 2022 року Україна наклала арешт на корпоративні права і майно російських акціонерів у структурі власності АТ "Кіровоградське рудоуправління". Загалом арештовано 500 мільйонів гривень.

На підставі зібраних доказів слідчі СБУ повідомили російському мільярдеру про підозру за частиною 4 статті 110-2 Кримінального кодексу України – фінансування дій, вчинених з метою насильницької зміни чи повалення конституційного ладу або захоплення державної влади, зміни меж території або державного кордону України.

Наразі Кабаргін перебуває на території Росія, тож наразі правоохоронці намагаються знайти способи, як притягнути його до відповідальності.