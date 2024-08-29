"Оце в***ло!": стався новий потужний вибух на нафтобазі "Атлас"

На нафтобазі "Атлас", яку атакували ГУР і ССО вночі 28 серпня, стався новий вибух. Заграву було видно на десятки кілометрів – про це пишуть самі росіяни, передає 24 Канал.

Увечері 28 серпня, тобто майже через добу після ураження, було видно, що шлейф диму від пожежі розтягнувся щонайменше на 30 кілометрів. Супутникові знімки свідчили, що горіло два резервуари з паливом, ще деякі мали сліди пошкоджень. Загалом на нафтобазі щонайменше 30 цистерн.

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Що відомо про новий вибух на нафтобазі в Ростовській області

Причина нового вибуху – нібито розгерметизація резервуара. Полум'я дуже потужне.

Нові вибухи на нафтобазі "Атлас": дивіться відео

Радник міського голови Маріуполя Петро Андрющенко виклав фото від "Маріуполь.Спротив", супроводивши його ядучим коментарем "Атлас-вікенд не був настільки запальним".

Продовжує горіти нафтобаза "Атлас" / Фото "Маріуполь.Спротив"

Як і завжди, росіяни викладають відео з наслідками прильотів. І часто поруч із ними діти, навіть зовсім маленькі. На одному з роликів чутно, як чоловік каже "Там просто..." і замовкає. Його старший син каже: "Подивися вгору, там грибки". І тут же чути голос малої дитини: "Подивися вгору, там вогонь!"

Росіянин з дітьми споглядає пожежу: дивіться відео (увага, є нецензурна лексика!)

Інші зафільмували пожежу з дороги.

Люди їдуть повз вогонь з нафтобази: дивіться відео

І ще один ролик, де зрозуміло весь масштаб пожежі:

У місцевих пабліках обговорюють пожежі на нафтобазі в дусі "коли це все закінчиться", "нам страшно лягати спати", "чому у XXI столітті не можна без війни". Інші резонно зауважують: закінчиться тоді, коли закінчиться війна.