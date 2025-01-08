В Кураховому тривають важкі бої, ворог намагається розвинути наступ, – ОСУВ "Хортиця"

Російські війська продовжують штурмувати Курахове. Армія Росії також атакує на Краматорському та Торецькому напрямках, намагаючись використати чисельну перевагу.

Про це розповідає 24 Канал з посиланням на пресцентр ОСУВ "Хортиця". Сили оборони ведуть активну оборону, запобігаючи погіршенню тактичного положення.

Читайте також Російські війська активізують наступ на Торецьк: нові загрози для Костянтинівки

На Курахівському напрямку тривають важкі бої

На Курахівському напрямку, де тривають інтенсивні бої, російські війська активно штурмують позиції Сил оборони в самому Кураховому, а також в районах Дачного та Янтарного. Ворог намагається скористатися чисельною перевагою та продовжити наступ, проте українські підрозділи успішно протистоять його атакам, намагаючись зберегти контроль над важливими позиціями.

На Краматорському та Торецькому напрямках ситуація також напружена. Росіяни активно застосовують ударні безпілотники для атак в міських районах, таких як Часів Яр, Ступочок та Торецьк.

У результаті штурмових дій та інтенсивного вогневого впливу з боку противника деякі позиції українських військ зазнали руйнувань. Однак, як повідомили в ОСУВ "Хортиця", українські сили не дозволяють ворогу значно покращити своє тактичне становище, вживаючи заходів для стабілізації ситуації та захисту важливих об'єктів.

Протягом останньої доби найактивніші бої відбулися на Покровському напрямку, де росіяни без застосування бронетехніки проводили наступальні дії в районах кількох населених пунктів, серед яких Тарасівка, Водяне Друге, Єлизаветівка та інші. Однак сили оборони України успішно відбили ці атаки, не дозволивши противнику просунутися значно вперед.

Попри потужний тиск з боку російських військ, українські Сили оборони демонструють стійкість і зуміли зберегти ключові рубежі на багатьох напрямках.

