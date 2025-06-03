Буде важко, – полковник запасу розібрав шанси росіян наступати на Сумщину

Речник Держприкордонслужби Андрій Демченко повідомив, що російські війська активізували піхотні атаки у прикордонних районах Сумської області. Ворогу вдалось просунутись в область на 6 – 7 кілометрів. Однак росіяни не планують зосереджувати там свої зусилля.

Таку думку 24 Каналу висловив полковник запасу ЗСУ, льотчик-інструктор та військовий експерт Роман Світан, зазначивши, що основний напрямок для ворога не є Сумщина. Навіть якби росіяни хотіли активно наступати на область, їм цього не вдасться.

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Про шанси росіян щодо наступу на Сумщину

Полковник запасу ЗСУ зауважив, що окупанти протягом 11 років йшли 160 кілометрів від Луганська до Покровська. Запорізьку та Херсонську область їм не вдається захопити вже 4 рік. Саме тому захоплення Сумської області для росіян – це фантастика.

Він пояснив, що активність ворога спрямована на формування північного фронту з вигідними для нього позиціями. Окупанти можуть спробувати наступати на Богодухів, адже поруч – траса з Харкова на Суми, а також на Київ. Однак це дуже і дуже далека ймовірна перспектива.

Їм буде важко. Росіяни розтягнули на північному фронті близько 100 тисяч військ, а саме на Сумщині та Харківщині. Однак ці напрямки – це навіть не оперативний рівень,

– наголосив Світан.

Полковник запасу ЗСУ додав, що зараз основними напрямками для ворога залишаються Донецька та Запорізька області. Тому активність на Сумщині – спроба відвернути увагу ЗСУ.

Росіяни на півночі Сумщини: дивіться на карті

До слова, аналітики Інституту вивчення війни повідомили, що окупанти не зможуть найближчим часом захопити місто Суми. Водночас росіяни планують інтенсифікувати удари дронами та артилерією по місту.