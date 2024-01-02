Величезна вирва, пошкоджені будинки і церква: фото наслідків ракетного удару Росії по Києву

У Дарницькому районі столиці у мікрорайоні Бортничі внаслідок сьогоднішньої ракетної атаки пошкоджено приватні будинки та церкву. Внаслідок вибуху утворилась величезна вирва.

Про це повідомив очільник Дарницької райдержадміністрації Микола Калашник. Він закликав громадян дотримуватись правил безпеки і не ігнорувати повітряну тривогу.

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Унаслідок чергового ракетного обстрілу мирного населення росіянами у мікрорайоні Бортничі пошкоджено приватні житлові будинки та будівлю церкви. Працюють вибухотехніки й слідчо-оперативні групи,

– зазначив Калашник.

За його словами, попередньо постраждалих унаслідок атаки немає.

Голова Дарницької РДА також опублікував фото з місця подій, на яких можна побачити наслідки обстрілу, зокрема внаслідок вибуху у дворі будинку утворилась величезна вирва.



Вирва у Дарницькому районі Києва, яка утворилась унаслідок вибуху / Фото Миколи Калашника



Поруч пошкоджені будинки та автомобілі / Фото Миколи Калашника

Руйнувань зазнали приватні будинки / Фото Миколи Калашника

Вибуховою хвилею у будинках повибивало вікна / Фото Миколи Калашника

Пошкоджено також будівлю церкви:

! За останніми даними, кількість постраждалих внаслідок атаки на Київ зросла до 33, зокрема 32 з них госпіталізовано. Відомо, що одна жінка загинула.

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Наслідки атаки на область

Під час атаки постраждали Бориспільский, Бучанський, Фастівський райони Київської області. Зокрема, на Фастівщині сталось загорання житлового будинку. Дві людини загинуло.

У Вишневому пошкоджено 5 багатоквартирних житлових будинки та більш як 40 автомобілів. Постраждали 7 осіб.

Атака на Київ: головне

Вранці 2 січня Росія масовано атакувала ракетами Київ. У столиці почалися перебої з електропостачанням. Крім того, такі ж проблеми зафіксували й у Київській області.

Внаслідок ракетної атаки у Києві є поранені, серед них дитина. Пошкоджено об'єкти цивільної інфраструктури та житлові будинки в Солом'янському, Голосіївському, Шевченківському, Подільському, Деснянському, Дарницькому, Оболонському, Печерському районах столиці.