У разі розпаду Росії Кубань може стати або незалежною, або частиною України, – оглядач

Росія ризикує розпастися через поразку у кривавій війні проти України. Після цього, ймовірно, постане питання щодо долі Кубанського краю, який може увійти до складу України.

Про це на Форумі вільних народів пост-Росії заявив Євгеній Бурсанідіс, оглядач, політичний емігрант та уродженець Сочі, пише 24 Канал. Він заявив, що одне з рішень для Краснодарського краю після вторгнення Росії – це приєднатися до України.

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Ідея про Кубань у складі України була популярна сторіччя тому

За його словами, з огляду на історичні та культурні зв'язки України та Кубані, регіон може увійти до складу України, або ж стати незалежним.

Оглядач звернув увагу на те, що у 1919 році вже була ідея приєднання Кубанського краю до України. Зокрема, ідея про приєднання до Української Держави на федеративних засадах була популярна серед кубанських козаків.

Ми також бачимо одним із варіантів можливе приєднання до України на федеративних або конфедеративних засадах. Час покаже, який саме шлях кращий – незалежність чи бути частиною України. Існування Кубані, сучасного Краснодарського краю як частини України або як незалежної держави буде виграшним для усіх,

– сказав Бурсанідіс і наголосив, що регіон дуже багатий.

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