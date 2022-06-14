Російський окупант із міста Дно майже місяць ховався від ЗСУ на Харківщині

Російський окупант Денис Любимцев із російського міста Дно незаконно вторгся в Україну 24 лютого. Наразі він перебуває у полоні.

20-річний Любимцев перетинав кордон разом із ще 19 російськими військовими. З техніки окупанти мали МТЛБ.

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Окупант місяць ховався від ЗСУ

Вже перебуваючи у полоні Любимцев розповів, що командування давали своїм підлеглим обіцянки, що вони їдуть в Україну всього на 4 дні. Але російські загарбники одразу потрапили під обстріл у лісосмузі поряд із кордоном. 3 дні окупанти ховалися в лісі, ще до 7 днів — на одному із заводів.

Згодом їм надійшла команда рухатися до Малої Рогані. Там вони базувалися приблизно 19 днів, теж ховалися.

Вже 23 березня українські війська оточили угруповання окупантів й частина росіян здалася в полон. Любимцев отримав два поранення — плеча та кульове наскрізне поранення живота. Російського загарбника врятував український військовий медик та доставив його на одне з підприємств.

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Цікаво, що коли Любимцев перебував на цьому підприємстві, маючи 2 поранення, росіяни поцілили туди ракетою. Від обстрілу спалахнула пожежа. Коли на місце прибули рятувальники, вони витягнули звідти Любимцева та передали його медикам.

Інший підрозділ окупантів ховається у школі

Нагадаємо, раніше інший окупант спалився, що його підрозділ ховається у школі. Окупант Сергій Віталійович Дидикін систематично відсилає рідним і знайомим свої "геройські" селфі зі школи у місті Білозерка на Херсонщині.

Він служить у 23 загону спеціального призначення росгвардії, яка дислокується у Челябінську.

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