Російський олігарх Костянтин Малофєєв вирішив, що йому вдасться обійти санкції. Через своїх спільників він почав купувати ЗМІ по всій Європі.

Санкції західних партнерів України сильно б'ють по істеблішменту окупантів. Втім, дехто з них не робить жодних висновків та навіть намагається обійти накладені обмеження.

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Порушення санкцій

Міністерство юстиції США повідомило, що російський олігарх Констянтин Малофєєв порушував санкції, які були введені внаслідок нападу Росії на Україну. Зокрема, він за сприяння спільників намагався придбати ЗМІ по всій Європі.

Міністерство юстиції буде продовжувати використовувати всі свої повноваження для притягнення до відповідальності російських олігархів та інших осіб, які намагаються обійти санкції США,

– підкреслив генеральний прокурор США Меррік Гарланд.

Окрім того Гарланд додав, що вони вилучили мільйони доларів із фінансової установи США, які пов'язані з Малофєєвим.

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