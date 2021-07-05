Російський омбудсмен Москалькова потрапила до лікарні з коронавірусом
5 липня 2021 , 22:07Читать новость на русском
Джерело:ТАСС
Російська омбудсменка Тетяна Москалькова потрапила до лікарні через зараження COVID-19. Її госпіталізували ввечері понеділка, 5 липня.
Стан здоров'я Москалькової оцінюється як задовільний. Про це повідомляють росЗМІ, посилаючись на джерело.
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Москалькова госпіталізована з діагнозом коронавірусна інфекція, почуває себе задовільно,
– сказав співрозмовник.
За його словами, російська обмудсменка продовжує лікування під наглядом лікарів. Водночас робота в апараті уповноваженого з прав людини – триває.Зверніть увагу! Москалькова у липні 2019 року в Києві зустрілася з уповноваженою Верховної Ради з прав людини Людмилою Денісовою. Тоді омбудсменки обговорювали звільнення українців, що перебувають у полоні Росії, та утримуваних в Україні росіян.
Ситуація з коронавірусом у Росії
- Станом на 5 липня в Росії зафіксували понад 5 мільйонів 500 тисяч випадків зараження COVID-19.
- Перемогти смертельну хворобу змогли понад 5 мільйонів пацієнтів. Померли майже 140 тисяч осіб.
- Протягом минулої доби, 4 липня, на території країни-агресора виявили понад 24 тисячі інфікованих.