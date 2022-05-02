У російській Пермі спалахнув пороховий завод: є загиблі та постраждала
У Росії сталася масштабна пожежа на Пермському пороховому заводі. Внаслідок загоряння двоє працівниць підприємства загинули, ще одна – постраждала.
Полум'я спалахнуло близько 20:00 години у неділю, 1 травня. Про це пишуть російські пропагандисти.
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Загинуло двоє жінок, третя – у лікарні
Масштабна пожежа сталася на ділянці виробництва "Пластмаси №12" – відбулося загоряння продукції.
Відтак, унаслідок інциденту загинула на місці події працівниця заводу, ще двох – госпіталізували. Надалі одна із постраждалих померла у лікарні. В іншої – опіки 99% тіла, її поки пробують врятувати.
У Пермі правоохоронці вже взялися встановлювати обставини та причини пожежі на підприємстві. Припускаємо, вогонь виник через те, що хтось недотримався техніки безпеки або невдало покурив.
Пермський пороховий завод: що відомо
- Пермський пороховий завод – одне з найбільших підприємств оборонного комплексу Росії.
- Там виготовлялися заряди до реактивних систем залпового вогню "Град", "Смерч" і систем ППО.
- Варто зазначити, що російське місто Пермь розташоване за 1 900 кілометрів від України.
До слова, кремлівські пропагандисти згадують, що минулого року на тому ж Пермському пороховому заводі трапився вибух після займання складу зі спецпродукцією, постраждало троє осіб.
Загадкові пожежі в Росії: коротко
У Росії 25 квітня був справжній день загадкових пожеж: горіло багато об'єктів і будівель, а саме:
- нафтобаза, склад нафти на військовій базі, м'ясокомбінат та підприємство "Агропромкомплект" у Брянську;
- будинок у Санкт-Петербурзі;
- авіабаза в Уссурійську;
- відділки поліції в Москві, Іркутську та Новосибірську;
- склад боєприпасів у Бєлгороді;
- у Воронежі та Курську спрацювала ППО;
- торговий центр біля Тюмені.
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