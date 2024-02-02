"Або гаплик, або полон": як російський військовий здався українському дрону

На передовій російський піхотинець, щоб вижити, здався у полон українському дрону. Після того як безпілотник скинув гранату в окоп, окупант проілюстрував жестами, що хоче здатися.

Відео з дрона опублікували в телеграм-каналі 128-ї окремої гірсько-штурмової бригади. Вже у полоні росіянин розповів, що на цю ділянку фронту включно з ним прислали 40 окупантів. Їх всіх рознесли ЗСУ.

Дивіться також Зброя "тотальної війни": що відомо про російські "Москіти", які добили катер "Івановєц"

Вибір між життям та смертю очевидний

Після точного прильоту гранати в окоп російський боєць зрозумів, що у нього є два варіанти: загинути, або ж здатися в полон і залишитися живим. Він вибрав останнє, і жестами продемонстрував безпілотнику, що здається та відправився до українських позицій, слідуючи за дроном.

Внаслідок операції всі залишилися задоволені – і росіянин, котрий вцілів і зараз у безпеці, і українські штурмовики, котрі отримали цінну інформацію й поповнення для обмінного фонду полоненими,

– пишуть військові.

Під час допиту він розкрив багато цінної інформації, зокрема згадав про особовий склад і зброю свого підрозділу. Так, українські штурмовики отримали корисну інформацію та поповнення для подальших обмінів полоненими.

"Ворожий піхотинець здався в полон дрону. Один влучний скид гранати в окоп і росіянин зрозумів – або гаплик, або полон. Він зробив правильний вибір – проілюстрував жестами game over ("гру закінчено" – 24 Канал) і за помахами пропелерів дрона пішов до українських позицій", – зазначають у пресслужбі 128-ї окремої гірсько-штурмової бригади.

Військовий Росії здався у полон нашому дрону: відео 128-ї ОГШБр

Ця історія є яскравим прикладом того, як сучасні технології та винахідливість можуть впливати на хід бойових дій, допомагаючи Збройним Силам. Українські військові продовжують використовувати всі доступні засоби для захисту своєї країни та знищення ворога.

російські солдати завжди повинні пам'ятати, що у них є вибір: або здатися в полон, або загинути за далекі мрії свого президента та його оточення.

Зазначимо, що нещодавно з'явилося відео, на якому інший росіянин розповідає про те, як потрапив у полон. Він каже, що до нього поставилися з розумінням, коли він здався. Також він критикує пропаганду Кремля.