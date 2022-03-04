Російський пілот, який обстрілював житлові квартали українських міст, "катапультувався невдало"
Джерело:NEXTA
Українські військові підбили російський бомбардувальник, який атакував наші міста. Пілот катапультувався, проте вижити йому не вдалось.
Про це повідомили у телеграм-каналах. Там також опублікували фото тіла пілота бомбардувальника. Більше деталей – наразі невідомо.
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ЗСУ продовжують знищувати авіацію противника
Українські військові 4 березня знищили російський Су-25. Це сталось біля селища Макарів на Київщині. Про знищення Су-25 разом з пілотом також повідомив головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний.
Під Волноваху Росія відправила вертоліт за своїм пілотом, що катапультувався. Проте українські військові сісти йому не дали. ЗСУ повітряне судно збили.