До Києва не доїхали і почалися втрати, – полонений росіянин, який першим заходив на Київщину

Російські військові у перші дні вторгнення прагнули зайти в Київ, однак застрягли на підступах до столиці України. Саме на Київщині окупанти почали зазнавати перших втрат.

Російський полонений Олександр Іванченко з Уссурійська, який воював з 24 лютого 2022 року, – один з тих, хто першим заходив на Київщину вночі, пише 24 Канал. Окупант, який воює з 2016 року, розповів, що нібито після перших втрат хотів, щоб їх вивели.

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Окупанти хотіли, щоб їх вивели з Київської області

За словами російського військового, в окупантів було завдання їхати в Київську область. Водночас подальші завдання, за його словами, буцімто мали уточнювати вже на місці.

Іванченко розповів, що вони не доїхали до Києва і стали в Козаровичах, що на північ від Києва. Там армія Росії перебувала понад місяць. Саме тоді, за словами полоненого, в окупантів почалися перші втрати.

Російський полонений розповів про втрати окупантів на Київщині: дивіться відео

Він зізнається, що тоді думав, щоб це швидко закінчилося, а російських військових вивели з Київської області.

Українські військові знищували окупантів з артилерії

Військовий з Уссурійська каже, що двосторонніх зіткнень між українськими військовими та окупантами не було. Полонений зазначив, що по них працювала українська артилерія.

Зокрема, по позиціях окупантів били з "Градів". Іванченко з жахом пригадує обстріли російських позицій, оскільки неможливо було допомогти своїм товаришам, які стікали кров'ю.

За його словами, через поранення командира солдатів лякала невідомість, що з ними буде далі. Через це росіяни почали метушитися, тікаючи, щоб по них не прилетіли снаряди.

Російський військовий розповів, що в його роті загинуло двоє військових та ще п'ятеро отримали поранення.