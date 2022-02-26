"Російський потяг, йди на х*й!": ЗСУ підірвали всі залізничні вузли з окупантом

ЗСУ продовжують активно та хоробро захищати українські землі від російських окупантів. Наші військові проводять усі заходи, які допоможуть зупинити агресора.

Російські окупанти продовжують обстріли та наступ на територію України. Атаки ворога завдяки ЗСУ успіхом не завершуються, противник зазнає великих втрат людей, техніки та має проблеми з постачанням.

До речі Ласкаво просимо у пекло: в акваторії Чорного моря ЗСУ знищили російський винищувач Су-30 СМ

Знищення залізничного сполучення з Росією

РЖД мала на меті доставити техніку та людей на територію України. Росіяни хотіли втілити це під виглядом гуманітарних цілей.

Щоб унеможливити ці дії окупанта, ЗСУ знищили залізничні вузли, що зв'язують українські залізниці із залізницями ворога.

Росіяни хотіли відновити зв'язок з центральним штабом Укрзалізниці, але українські диспетчери відповіли їм яскравою відмовою:

Російський потяг, йди на х*й!

Підписуйтесь на телеграм 24 каналу, щоб оперативно дізнаватися важливі новини.