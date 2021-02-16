Російський пропагандист Соловйов розповів, чим Гітлер "був кращим" від Навального: відео

Володимир Соловйов у своїй програмі порівняв Адольфа Гітлера та опозиційного політика Олексія Навального. Російський пропагандист спробував проаналізувати їхню сміливість та повагу.
Джерело:РБК
Соловйов назвав Гітлер дуже сміливою людиною, додавши, що Навальний не є таким.
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Деталі заяви пропагандиста Соловйова
На відміну від цього гульфікфюрера (Навального – 24 канал) Гітлер не косив від армії. Воював і воював відважно під час Першої світової війни,
– заявив Соловйов.
Він додав, що з поняттям поваги у Росії "стало якось дивно".
Як відреагували у Держдумі
Після цього депутат від Комуністичної партії Росії Валерій Рашкін скерував запит російському генпрокурору. У заяві він вказав, що Соловйов назвав Гітлера "дуже сміливою людиною, яка не косила від армії" і "воювала відважно під час Першої світової війни".
Депутат попросив генпрокурора перевірити ці висловлювання на порушення законів про протидію екстремістській діяльності й заборону на реабілітацію нацизму.Зверніть увагу! Нещодавно популярна соціальна мережа Clubhouse заблокувала акаунт Володимира Соловйова. У компанії уточнили, що блокування ініціювали користувачі. Натомість російський пропагандист чомусь думає, що причина у тому, що "його бояться".