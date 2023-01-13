"Духовна мобілізація": новий маразм від творців "жесту доброї волі" та "від'ємного наступу"

Якщо раптом вам захочеться чогось абсурдного, то ви можете просто увімкнути шоу Владіміра Соловйова. Взагалі уява російських пропагандистів не перестає вражати, адже це ж треба вміти видавати такі дурниці.

Так, нещодавно на шоу Соловйова пролунала дуже "цікава" думка. Один з пропагандистів "об'єктивно" оцінив спроможності російського війська та заявив, мовляв, цілі "СВО" могли бути досягнуті ще в травні минулого року.

Варте уваги "Мрії збуваються": пропаганда приголомшила сюжетом про сім'ю загиблого окупанта​

У Росії вважають, що війна ще триває через "великодушність" Путіна

Доволі об'єктивна оцінка, з огляду на попередні пропагандистські заяви про "Київ за три дні". Утім, як бачимо "СВО" ще досі в процесі, хоча минув вже майже рік. Ба більше, про досягнення якихось цілей для росіян навіть не мовиться.

Ми з вами знаємо, що окупанти зазнають поразки за поразкою через власну нікчемність, а дуже гарно допомагають їм у цьому наші відважні захисники. Проте пропагандист бачить ситуацію інакше.

Він зауважив, що цілі "СВО" не були досягнуті у травні минулого року лише через великодушність російського диктатора Владіміра Путіна, який начебто не хотів влаштовувати "другий Сталінград" на Донбасі.

Черговий абсурд від російських пропагандистів: дивіться відео

Пропагандист зауважив, що спочатку дуже критично відреагував на заяву кремлівського диктатора. На його думку, саме так і треба було вчинити. Однак згодом у нього стався інсайт і він зрозумів "усю глибину задуму" Путіна.

Уявімо, якби ми все це зробили (досягнули цілей "СВО" у травні – 24 Канал): зараз не постало б питання про глибоку модернізацію збройних сил, яка оголошена, не відбулася б духовна мобілізація суспільства. Якби тоді це було зроблено, то не було б створено морально-психологічних умов для буквально революційних реформ, які назріли,

– заявив пропагандист.

Зупинімося трохи на цій цитаті, оскільки вона є чудовим прикладом маразму у його чистому вигляді. "Глибока модернізація збройних сил" звучить дуже потужно, але тільки у тому випадку, якщо не дивитися на російську армію, яка виглядає просто нікчемно.

І найцікавіше – "духовна мобілізація", адже про військову там говорити заборонено. Тож на цих словах пропагандист дуже напружився і кілька разів підкреслив, що має на увазі саме "духовну".

Читайте також Пропагандистська маячня: у Росії заговорили про "наступ" ЗСУ на Ростов та Таганрог

Пропагандист відзначив, що затягування війни, окрім негативних наслідків, має також позитивні моменти. Що ж, здатність бачити позитив у тому, що їхня держава добігає свого кінця, це неабияке вміння.

Останні істерики російських пропагандистів