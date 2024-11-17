"Тайфун" показав кадри знищення російського РЕБ "Борисоглебськ-2" вартістю 200 мільйонів доларів

Росія втратила цінний комплекс радіоелектронної боротьби "Борисоглебськ-2". Його вартість оцінюють приблизно у 200 мільйонів доларів.

Ним ворог виводив з ладу системи управління ЗСУ. Про це повідомляє 24 Канал із посиланням на відео Окремого загону безпілотних систем спеціального призначення Національної гвардії України "Тайфун".

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Відео знищення РЕБ "Борисоглебськ-2"

У ОЗ БССП "Тайфун" розповіли, що операцію зі знищення "Борисоглебська" проводили разом із 14 штурмовою бригадою НГУ "Червона калина".

Розбили вони цей російський автоматизований комплекс радіоелектронного придушення на Покровському напрямку.

"Головне завдання комплексу "Борисоглебськ-2" – виявлення та придушення різних каналів зв'язку та інших систем, що використовують радіосигнали. Мова про системи зв'язку та управління тактичної ланки, зокрема, супутникові", – пояснили у "Тайфуні".

Також "Борисоглебськ" росіяни використовували для придушення радіонавігаційних систем.

Не буду приховувати, ми усі задоволені тим, що змогли знищити настільки дороговартісну ворожу техніку, однак нам ще рано спочивати на лаврах, адже попереду багато роботи!

– сказав заступник командира загону Павло Гвозденко.

Очевидно, що над знищенням РЕБ "Борисоглебськ-2" працювали декілька груп. Адже про це також повідомляв 414-й окремий полк "Птахи Мадяра". Вони уточнювали, що виявили комплекс у населеному пункті Сергіївка, що на околицях Покровська.

Як "Тайфун" знищив "Борисоглебськ-2": дивіться відео