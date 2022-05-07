Російський режим вже абсолютно залежний від Китаю, – Піонтковський

Через санкції Росія стала залежною від Китаю, адже більшість країн обмежили співпрацю з країною-агресором. А згодом Китай може забрати собі деякі території Росії.

Про це розповів 24 каналу російський публіцист Андрій Піонтковський.

До теми Артилерія однаково нищитиме їх, – у МВС прокоментували підрив Росією мостів на Харківщині

За його словами, Китай – один з головних бенефіціарів цієї війни. Експерт каже, що вигоду він вже отримав – Росія ослабла настільки, що стала безпомічним придатком Китаю.

Сукупність санкцій і військової "операції" робить російський режим повністю залежним від Китаю у всьому. Адже головний удар санкцій не фінансовий, а технологічний,

– заявив Піонтоковський.

Він запевняє, що Росія стала безпомічним заручником Китаю.

"І Китай спочатку здійснить свої безпосередні вимоги на території, відкинутої Китайською імперією в 19 столітті, а потім де-факто "проковтне" всю територію Далекого Сходу і східного Сибіру", – вважає публіцист.

На його думку, якби американці відмовилися підтримувати Україну, і ми отримали поразку, то Китай міг би вже через тиждень взяти Тайвань.

Позиція Китаю щодо війни в України: останні новини

В США заявили, що можливий альянс Росії та Китаю є дуже небезпечним. Через це Держдепартамент США надаватиме Конгресу звіти з детальним описом дій Китаю щодо Кремля.

Водночас у Міністерстві закордонних справ Китаю запевняють, що вони не хочуть третьої світової війни. Представник відомства Ван Веньбінь сказав про потребу зміцнити глобальну безпеку.

Раніше у Держдепі США заявили, що занепокоєні китайською підтримкою російської агресії в Україні.

Проте речник Пентагону Джон Кірбі зазначив, що немає ознак того, що Китай надає Росії зброю. За його словами, Кремль наразі використовує власну бойову силу, яку накопичив біля кордонів України до 24 лютого.

Радник міністра внутрішніх справ Вадим Денисенко сказав, що Китай відвертається від Росії та Білорусі. Натомість переорієнтовується на так звані країни південного шляху.

Відео до теми – китайське ТБ опублікувло "нову карту Росії"