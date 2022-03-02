Пережив Другу світову: російський снаряд влучив в Успенський собор Харкова, де були люди

Російський снаряд 2 березня влучив в Успенський собор у Харкові. У святині саме укривалися від ворога люди. На щастя, постраждалих немає.

Радник міністра внутрішніх справ Антон Геращенко повідомив, що Успенський собор пережив більшовиків та Другу світову війну. Тоді усі будівлі навколо були зруйновані, але святина вціліла.

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Снаряд окупантів влучив в Успенський собор Харкова. В соборі укривались люди. На щастя, ніхто не постраждав,

– мовиться у повідомленні.



У святиню влучив снаряд окупантів / Pravda Gerashchenko



Собор пережив Другу світову війну / Pravda Gerashchenko